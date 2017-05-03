请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Sharipov Ainur
一个信号灯信号指标，它的代码中不包含平均算法。
图1. XOSignal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17636
ColorXWPR_Histogram
平滑的 Larry Williams 的百分比范围震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破或者柱形图的方向。ColorXRSI_Histogram
平滑的相对强弱指数震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。
ColorXMFI_Histogram
平滑的资金流指数震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破和柱形图方向的改变。Exp_ChandelExitSign_ReOpen
Exp_ChandelExitSign_ReOpen 交易系统是基于 ChandelExitSign 指标信号的，并且有跟随趋势的仓位缩放。