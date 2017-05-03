代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XOSignal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1546
等级:
(23)
已发布:
XOSignal.mq5 (20.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Sharipov Ainur

一个信号灯信号指标，它的代码中不包含平均算法。

图1. XOSignal 指标

图1. XOSignal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17636

ColorXWPR_Histogram ColorXWPR_Histogram

平滑的 Larry Williams 的百分比范围震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破或者柱形图的方向。

ColorXRSI_Histogram ColorXRSI_Histogram

平滑的相对强弱指数震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。

ColorXMFI_Histogram ColorXMFI_Histogram

平滑的资金流指数震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破和柱形图方向的改变。

Exp_ChandelExitSign_ReOpen Exp_ChandelExitSign_ReOpen

Exp_ChandelExitSign_ReOpen 交易系统是基于 ChandelExitSign 指标信号的，并且有跟随趋势的仓位缩放。