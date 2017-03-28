CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XOSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1641
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Sharipov Ainur

Indicador de sinal semáforo cujo código tem algoritmos de média.

Fig.1. Indicador XOSignal

Fig.1. Indicador XOSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17636

ColorXWPR_Histogram ColorXWPR_Histogram

Oscilador suavizado Larry Williams' Percent Range com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.

ColorXRSI_Histogram ColorXRSI_Histogram

Oscilador suavizado Relative Strength Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma

ColorXMFI_Histogram ColorXMFI_Histogram

Oscilador suavizado Money Flow Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.

Exp_ChandelExitSign_ReOpen Exp_ChandelExitSign_ReOpen

Sistema de negociação Exp_ChandelExitSign_ReOpen baseado nos sinais do indicador ChandelExitSign com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência.