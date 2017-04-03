und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XOSignal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 948
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor: Sharipov Ainur
Der Semaphore Signalindikator, deren Code keine Algorithmen der Mittelwertbildung enthält.
in Abb.1. Der Indikator XOSignal
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17636
Der gleitende Oszillator Larry Williams' Percent Range mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms.ColorXRSI_Histogram
Der gleitende Oszillator Relative Strength Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms
Der gleitende Oszillator Money Flow Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms.Exp_ChandelExitSign_ReOpen
Das Handelssystem Exp_ChandelExitSign_ReOpen wurde aufgrund der Signale des Indikators ChandelExitSign mit der Averaging über dem Trend gebaut.