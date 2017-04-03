CodeBaseKategorien
Indikatoren

XOSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
948
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
XOSignal.mq5 (20.53 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: Sharipov Ainur

Der Semaphore Signalindikator, deren Code keine Algorithmen der Mittelwertbildung enthält.

in Abb.1. Der Indikator XOSignal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17636

