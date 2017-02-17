Сглаженный осциллятор Larry Williams' Percent Range с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

Сглаженный осциллятор Relative Strength Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы

Сглаженный осциллятор Money Flow Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

Торговая система Exp_ChandelExitSign_ReOpen на основе сигналов индикатора ChandelExitSign с доливками по тренду.