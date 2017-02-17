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XOSignal - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Sharipov Ainur
Семафорный сигнальный индикатор, в коде которого отсутствуют алгоритмы усреднения.
Рис.1. Индикатор XOSignal
ColorXRSI_Histogram
Сглаженный осциллятор Relative Strength Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммыColorXWPR_Histogram
Сглаженный осциллятор Larry Williams' Percent Range с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.
ColorXMFI_Histogram
Сглаженный осциллятор Money Flow Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.Exp_ChandelExitSign_ReOpen
Торговая система Exp_ChandelExitSign_ReOpen на основе сигналов индикатора ChandelExitSign с доливками по тренду.