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Индикаторы

XOSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2949
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Sharipov Ainur

Семафорный сигнальный индикатор, в коде которого отсутствуют алгоритмы усреднения.

Рис.1. Индикатор XOSignal

Рис.1. Индикатор XOSignal

ColorXRSI_Histogram ColorXRSI_Histogram

Сглаженный осциллятор Relative Strength Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы

ColorXWPR_Histogram ColorXWPR_Histogram

Сглаженный осциллятор Larry Williams' Percent Range с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

ColorXMFI_Histogram ColorXMFI_Histogram

Сглаженный осциллятор Money Flow Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

Exp_ChandelExitSign_ReOpen Exp_ChandelExitSign_ReOpen

Торговая система Exp_ChandelExitSign_ReOpen на основе сигналов индикатора ChandelExitSign с доливками по тренду.