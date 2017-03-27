Autor de la idea — Volodymyr Neborachko, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El Asesor Experto abre la operación en la dirección de la ruptura, el nivel de la ruptura se establece manualmente. Además, se puede establecer los permisos para abrir sólo Buy o sólo Sell:

La ruptura se determina según los precios del cierre de la primera y la segunda barra. Condición para la ruptura hacia arriba:

if ( iClose ( 1 )>AppPrice && iClose ( 2 )<=AppPrice)

Condición para la ruptura hacia abajo:

if ( iClose ( 1 )<AppPrice && iClose ( 2 )>=AppPrice)

El Asesor Experto calcula el lote dinámicamente, en función del riesgo establecido a base del margen libre.