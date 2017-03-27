CodeBaseSecciones
Brakeout_Trader_v1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea — Volodymyr Neborachkoautor del código mq5 — barabashkakvn

El Asesor Experto abre la operación en la dirección de la ruptura, el nivel de la ruptura se establece manualmente. Además, se puede establecer los permisos para abrir sólo Buy o sólo Sell:

Brakeout_Trader_v1 inputs 

La ruptura se determina según los precios del cierre de la primera y la segunda barra. Condición para la ruptura hacia arriba:

//--- Buy
   if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)

Condición para la ruptura hacia abajo:

//--- Sell
   if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)

El Asesor Experto calcula el lote dinámicamente, en función del riesgo establecido a base del margen libre.

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17582

