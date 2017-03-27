Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Brakeout_Trader_v1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 839
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Volodymyr Neborachko, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El Asesor Experto abre la operación en la dirección de la ruptura, el nivel de la ruptura se establece manualmente. Además, se puede establecer los permisos para abrir sólo Buy o sólo Sell:
La ruptura se determina según los precios del cierre de la primera y la segunda barra. Condición para la ruptura hacia arriba:
//--- Buy if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)
Condición para la ruptura hacia abajo:
//--- Sell if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)
El Asesor Experto calcula el lote dinámicamente, en función del riesgo establecido a base del margen libre.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17582
