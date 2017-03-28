CodeBaseSeções
Experts

Brakeout_Trader_v1 - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1263
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Volodymyr Neborachkoautor do código mq5 — barabashkakvn

O Expert Advisor abre uma transação na direção da fuga, isto é, o nível de fuga é definido manualmente. Você também pode definir a permissão para abrir apenas Buy ou Sell:

Brakeout_Trader_v1 inputs 

A fuga é definida de acordo com os preços de fechamento e a segunda barra. Condição da fuga para cima:

//--- Buy
   if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)

Condição da fuga para baixo:

//--- Sell
   if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)

O Expert Advisor calcula dinamicamente o lote, ou seja, dependendo do risco de margem livre.

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17582

