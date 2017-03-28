Autor da ideia — Volodymyr Neborachko, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor abre uma transação na direção da fuga, isto é, o nível de fuga é definido manualmente. Você também pode definir a permissão para abrir apenas Buy ou Sell:

A fuga é definida de acordo com os preços de fechamento e a segunda barra. Condição da fuga para cima:



if ( iClose ( 1 )>AppPrice && iClose ( 2 )<=AppPrice)

Condição da fuga para baixo:



if ( iClose ( 1 )<AppPrice && iClose ( 2 )>=AppPrice)

O Expert Advisor calcula dinamicamente o lote, ou seja, dependendo do risco de margem livre.