Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Brakeout_Trader_v1 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1263
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Volodymyr Neborachko, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor abre uma transação na direção da fuga, isto é, o nível de fuga é definido manualmente. Você também pode definir a permissão para abrir apenas Buy ou Sell:
A fuga é definida de acordo com os preços de fechamento e a segunda barra. Condição da fuga para cima:
if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)
Condição da fuga para baixo:
if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)
O Expert Advisor calcula dinamicamente o lote, ou seja, dependendo do risco de margem livre.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17582
Expert Advisor baseado no indicador T3MA-ALARM.XCHV_HTF
Indicador XCHV com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador XRSX em forma de velaNRTR_ZigZag_Price_HTF
Indicador NRTR_ZigZag_Price com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.