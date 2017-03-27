CodeBaseSecciones
XRSXCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XRSXCandleKeltner.mq5 (25.5 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador XRSX en forma de velas.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador XRSXCandleKeltner

