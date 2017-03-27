CodeBaseSecciones
al bolsillo
Indicadores

XCHV_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
900
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XCHV.mq5 (13.65 KB) ver
XCHV_HTF.mq5 (20.5 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador de la volatilidad suavizada de Chaikin permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado XCHV.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XCHV_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17580

