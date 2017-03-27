Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XCHV_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 900
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador de la volatilidad suavizada de Chaikin permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado XCHV.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XCHV_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17580
Es un oscilador simple que usa la diferencia entre los precios de apertura y de cierre de las velas.OsMACandleKeltner
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador OsMACandle en forma de velas.
Asesor Experto a base del indicador T3MA-ALARM.Brakeout_Trader_v1
El Asesor Experto abre una operación en la dirección de la ruptura. El cálculo del lote se hace dependiendo del tamaño del margen.