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Brakeout_Trader_v1 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2841
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- Опубликован:
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Автор идеи — Volodymyr Neborachko, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Эксперт открывает сделку в сторону пробоя - уровень пробоя задаётся вручную. Также можно задать разрешения на открытие только Buy или только Sell:
Пробой определяется по ценам закрытия первого и второго бара. Условие на пробой вверх:
//--- Buy
if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)
if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)
условие на пробой вниз:
//--- Sell
if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)
if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)
Советник рассчитывает лот динамически - в зависимости от заданного риска от свободной маржи.
T3MA
Советник на базе индикатора T3MA-ALARM.HistorySelectByPosition
Пример работы с HistorySelectByPosition (на основе примера с HistoryDealGetTicket).
AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_ZigZagAutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_extr_ZigZag