Автор идеи — Volodymyr Neborachko, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Эксперт открывает сделку в сторону пробоя - уровень пробоя задаётся вручную. Также можно задать разрешения на открытие только Buy или только Sell:

Пробой определяется по ценам закрытия первого и второго бара. Условие на пробой вверх:



if ( iClose ( 1 )>AppPrice && iClose ( 2 )<=AppPrice)

условие на пробой вниз:



if ( iClose ( 1 )<AppPrice && iClose ( 2 )>=AppPrice)

Советник рассчитывает лот динамически - в зависимости от заданного риска от свободной маржи.