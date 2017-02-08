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Brakeout_Trader_v1 - эксперт для MetaTrader 5

sky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2841
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — Volodymyr Neborachkoавтор кода mq5 — barabashkakvn

Эксперт открывает сделку в сторону пробоя - уровень пробоя задаётся вручную. Также можно задать разрешения на открытие только Buy или только Sell:

Brakeout_Trader_v1 inputs 

Пробой определяется по ценам закрытия первого и второго бара. Условие на пробой вверх:

//--- Buy
   if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)

условие на пробой вниз:

//--- Sell
   if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)

Советник рассчитывает лот динамически - в зависимости от заданного риска от свободной маржи.

 

T3MA T3MA

Советник на базе индикатора T3MA-ALARM.

HistorySelectByPosition HistorySelectByPosition

Пример работы с HistorySelectByPosition (на основе примера с HistoryDealGetTicket).

AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_ZigZag

AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_extr_ZigZag