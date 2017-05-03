代码库部分
EA

Brakeout_Trader_v1 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1573
等级:
(24)
已发布:
已更新:
思路的作者 — Volodymyr NeborachkoMQL5 代码的作者 — barabashkakvn。 

本EA交易是在突破的方向上开展交易 — 突破水平应该人工设置。还可以配置EA只进行买入或者卖出交易:

Brakeout_Trader_v1 输入参数 

突破是根据第一个柱和第二个柱的收盘价来确定的。向上突破的条件:

//--- 买入
   if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)

向下突破的条件:

//--- 卖出
   if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)

本EA交易根据指定的可用保证金风险百分比来动态计算手数的数值。

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17582

