请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Brakeout_Trader_v1 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1573
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者 — Volodymyr Neborachko, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn。
本EA交易是在突破的方向上开展交易 — 突破水平应该人工设置。还可以配置EA只进行买入或者卖出交易:
突破是根据第一个柱和第二个柱的收盘价来确定的。向上突破的条件:
//--- 买入 if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)
向下突破的条件:
//--- 卖出 if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)
本EA交易根据指定的可用保证金风险百分比来动态计算手数的数值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17582
XRSXCandleKeltner
Keltner Channel 根据相对 XRSX 振荡指标的平均值构建，显示为烛形的序列。NRTR_ZigZag_Price_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_ZigZag_Price 指标