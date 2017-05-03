思路的作者 — Volodymyr Neborachko, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn。

本EA交易是在突破的方向上开展交易 — 突破水平应该人工设置。还可以配置EA只进行买入或者卖出交易:

突破是根据第一个柱和第二个柱的收盘价来确定的。向上突破的条件:

if ( iClose ( 1 )>AppPrice && iClose ( 2 )<=AppPrice)

向下突破的条件:

if ( iClose ( 1 )<AppPrice && iClose ( 2 )>=AppPrice)

本EA交易根据指定的可用保证金风险百分比来动态计算手数的数值。