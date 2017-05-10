コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Brakeout_Trader_v1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイディアの著者 — Volodymyr NeborachkoMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

このエキスパートアドバイザーは、ブレークアウトの方向で注文を出します。ブレークアウトレベルは手動で設定する必要があります。EAを買いまたは売りのみを行うように設定することが可能です。

Brakeout_Trader_v1入力 

ブレークアウトは、1番目と2番目のバーの終値に基づいて決定されます。上向きブレークアウト条件：

//--- 買い
   if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)

下向きブレークアウト条件：

//--- 売り
   if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)

このエキスパートアドバイザーは、指定された余剰証拠金のリスクパーセンテージに応じてロット値を動的に計算します。

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17582

