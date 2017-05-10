無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Brakeout_Trader_v1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 834
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者 — Volodymyr Neborachko、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、ブレークアウトの方向で注文を出します。ブレークアウトレベルは手動で設定する必要があります。EAを買いまたは売りのみを行うように設定することが可能です。
ブレークアウトは、1番目と2番目のバーの終値に基づいて決定されます。上向きブレークアウト条件：
//--- 買い if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)
下向きブレークアウト条件：
//--- 売り if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)
このエキスパートアドバイザーは、指定された余剰証拠金のリスクパーセンテージに応じてロット値を動的に計算します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17582
XRSXCandleKeltner
XRSXオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして構築されたケルトナーチャンネルです。NRTR_ZigZag_Price_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRTR_ZigZag_Price指標です。