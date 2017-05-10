アイディアの著者 — Volodymyr Neborachko、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、ブレークアウトの方向で注文を出します。ブレークアウトレベルは手動で設定する必要があります。EAを買いまたは売りのみを行うように設定することが可能です。

ブレークアウトは、1番目と2番目のバーの終値に基づいて決定されます。上向きブレークアウト条件：

if ( iClose ( 1 )>AppPrice && iClose ( 2 )<=AppPrice)

下向きブレークアウト条件：

if ( iClose ( 1 )<AppPrice && iClose ( 2 )>=AppPrice)

このエキスパートアドバイザーは、指定された余剰証拠金のリスクパーセンテージに応じてロット値を動的に計算します。