Expert Advisors

Brakeout_Trader_v1 - Experte für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1150
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Autor der Idee — Volodymyr NeborachkoDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn

Der Expert öffnet ein Trade Richtung des Durchbruchs - die Ebene des Durchbruchs wird manuell eingegeben. Auch kann man die Zulassung für die Eröffnung nur Buy oder nur Sell einstellen:

Brakeout_Trader_v1 inputs 

Der Durchbruch wird über den Exit-Preisen des ersten und zweiten Bars bestimmt. Die Bedingung für den Durchbruch nach oben:

//--- Buy
   if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)

Die Bedingung für den Durchbruch nach unten:

//--- Sell
   if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)

Der EA rechnet das Lot dynamisch - je nach dem eingegebenen Risiko von der freien Marge.

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17582

