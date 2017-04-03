Der Autor der Idee — Volodymyr Neborachko, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der Expert öffnet ein Trade Richtung des Durchbruchs - die Ebene des Durchbruchs wird manuell eingegeben. Auch kann man die Zulassung für die Eröffnung nur Buy oder nur Sell einstellen:

Der Durchbruch wird über den Exit-Preisen des ersten und zweiten Bars bestimmt. Die Bedingung für den Durchbruch nach oben:

if ( iClose ( 1 )>AppPrice && iClose ( 2 )<=AppPrice)

Die Bedingung für den Durchbruch nach unten:

if ( iClose ( 1 )<AppPrice && iClose ( 2 )>=AppPrice)

Der EA rechnet das Lot dynamisch - je nach dem eingegebenen Risiko von der freien Marge.