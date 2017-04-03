und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Brakeout_Trader_v1 - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
Der Autor der Idee — Volodymyr Neborachko, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der Expert öffnet ein Trade Richtung des Durchbruchs - die Ebene des Durchbruchs wird manuell eingegeben. Auch kann man die Zulassung für die Eröffnung nur Buy oder nur Sell einstellen:
Der Durchbruch wird über den Exit-Preisen des ersten und zweiten Bars bestimmt. Die Bedingung für den Durchbruch nach oben:
//--- Buy if(iClose(1)>AppPrice && iClose(2)<=AppPrice)
Die Bedingung für den Durchbruch nach unten:
//--- Sell if(iClose(1)<AppPrice && iClose(2)>=AppPrice)
Der EA rechnet das Lot dynamisch - je nach dem eingegebenen Risiko von der freien Marge.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17582
