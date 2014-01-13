请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者：
Kirk Sloan
一个用于显示MACD直方图的信号机指标，MACD直方图在输入参数确定的时间框架上计算得到。蓝色和粉色柱形对应于和信号线相关的直方图柱形的位置。在信号线上方，上升趋势表示为蓝色，下降趋势表示为粉色。
红色和绿色柱形的使用方式类似，如下：直方图在零点上方为上升趋势，绿色的柱形表示，直方图在零点下方为下降趋势，红色表示。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月11日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. MTF_MACD_Bars指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1757
Tro_Range
在独立子窗口显示蜡烛图大小的简易波幅指示器ang_AZad_Css
以彩云形式绘制的趋势指标。
Volatility2
一个计算金融标的物波动幅度的简单指标Gann_Hi-lo_Activator_SSL
一个简单的指标，对于MQL5初学者来说很有帮助。