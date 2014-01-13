原作者：

Kirk Sloan

一个用于显示MACD直方图的信号机指标，MACD直方图在输入参数确定的时间框架上计算得到。蓝色和粉色柱形对应于和信号线相关的直方图柱形的位置。在信号线上方，上升趋势表示为蓝色，下降趋势表示为粉色。

红色和绿色柱形的使用方式类似，如下：直方图在零点上方为上升趋势，绿色的柱形表示，直方图在零点下方为下降趋势，红色表示。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月11日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. MTF_MACD_Bars指标