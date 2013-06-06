Ставь лайки и следи за новостями
MTF_MACD_Bars - индикатор для MetaTrader 5
3669
Реальный автор:
Kirk Sloan
Семафорный сигнальный индикатор, отображающий гистограмму MACD рассчитанную на указанном во входных параметрах таймфрейме. Синий и розовый цвет баров соответствуют положению баров гистограммы относительно сигнальной линии. Выше сигнальной линии растущий тренд окрашен в синий цвет, падающий - в розовый.
Красный и зелёный бары используются аналогично с дополнительными условиями: растущий тренд с гистограммой выше нуля - зелёный цвет баров, падающий тренд ниже нуля с гистограммой ниже нуля - красный.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.04.2008.
Рис.1 Индикатор MTF_MACD_Bars
