Реальный автор:

Kirk Sloan

Семафорный сигнальный индикатор, отображающий гистограмму MACD рассчитанную на указанном во входных параметрах таймфрейме. Синий и розовый цвет баров соответствуют положению баров гистограммы относительно сигнальной линии. Выше сигнальной линии растущий тренд окрашен в синий цвет, падающий - в розовый.

Красный и зелёный бары используются аналогично с дополнительными условиями: растущий тренд с гистограммой выше нуля - зелёный цвет баров, падающий тренд ниже нуля с гистограммой ниже нуля - красный.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.04.2008.

Рис.1 Индикатор MTF_MACD_Bars