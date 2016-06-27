CodeBaseKategorien
MTF_MACD_Bars - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Kirk Sloan

Ein Signal-Indikator, der das MACD-Histogramm des in den Eingabeparameter bestimmten Zeitrahmens zeigt. Blaue und rosa Bars korrespondieren mit der Position im Histogramm relativ zur Signallinie. Über der Signallinie wird ein steigender Trend in blau, ein fallender in rosa angezeigt.

Rote und grüne Bars werden unter folgenden Bedingungen ähnlich verwendet: ein steigender Trend im Histogramm über Null - grüne Bars, ein fallender unter Null - rote.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.04.2008.

Bild 1. Der Indikator MTF_MACD_Bars

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1757

