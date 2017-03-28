Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MomentumCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1288
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador MomentumCandle em forma de vela
Fig.1. Indicador MomentumCandleKeltner
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17567
AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag
O indicador plota o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos picos do NRTR_extr_ZigZagAutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do NRTR_ZigZag.
SupportResistTrade
Níveis de suporte\resistência, tendência altista\baixista.HistorySelectByPosition
Exemplo de trabalho com HistorySelectByPosition (com base no exemplo com HistoryDealGetTicket).