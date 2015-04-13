CodeBaseРазделы
Индикаторы

MomentumCandle - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор Momentum в свечном виде.

Свечки получаются от обработки алгоритмом Momentum соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор MomentumCandle

