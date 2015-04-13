Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MomentumCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2100
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Momentum в свечном виде.
Свечки получаются от обработки алгоритмом Momentum соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор MomentumCandle
CCICandle
Индикатор CCI в свечном виде.Active Chart
Эксперт позволяет определить, какой график в данный момент является активным.
OsMACandle
Индикатор OsMA в свечном виде.JCCXCandle
Индикатор JCCX в свечном виде.