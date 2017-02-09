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MomentumCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5
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Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора MomentumCandle в свечном виде.
Рис.1. Индикатор MomentumCandleKeltner
AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_extr_ZigZagAutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_ZigZag
OsMACandleKeltner
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора OsMACandle в свечном виде.XRSXCandleKeltner
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XRSX в свечном виде