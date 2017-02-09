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Индикаторы

MomentumCandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1927
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора MomentumCandle в свечном виде.

Рис.1. Индикатор MomentumCandleKeltner

Рис.1. Индикатор MomentumCandleKeltner

AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_extr_ZigZag

AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага NRTR_ZigZag

OsMACandleKeltner OsMACandleKeltner

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора OsMACandle в свечном виде.

XRSXCandleKeltner XRSXCandleKeltner

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XRSX в свечном виде