ポケットに対して
インディケータ

MomentumCandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
823
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MomentumCandle オシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして構築されたケルトナーチャンネルです。

図1　MomentumCandleKeltner指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17567

