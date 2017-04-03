Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MomentumCandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 771
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Keltner-Kanal, der bezüglich des Mittelwertes des Oszillators MomentumCandle in der Kerzenart gebaut ist.
in Abb.1. Der Indikator MomentumCandleKeltner
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17567
AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag
Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_extr_ZigZagAutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_ZigZag
SupportResistTrade
Die Unterstützung / Widerstand Levels, die Trend-Richtung — büllisch\bärisch.HistorySelectByPosition
Das Arbeitsbeispiel mit HistorySelectByPosition (aufgrund des Beispiels HistoryDealGetTicket).