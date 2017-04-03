CodeBaseKategorien
MomentumCandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5

Der Keltner-Kanal, der bezüglich des Mittelwertes des Oszillators MomentumCandle in der Kerzenart gebaut ist.

in Abb.1. Der Indikator MomentumCandleKeltner

in Abb.1. Der Indikator MomentumCandleKeltner

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17567

