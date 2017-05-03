请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MomentumCandleKeltner - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1167
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Keltner Channel 根据相对 MomentumCandle 振荡指标的平均值构建的指标，显示为烛形的序列。
图1. MomentumCandleKeltner 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17567
AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag
本指标根据最近的 NRTR_extr_ZigZag 指标峰值绘制价格通道和斐波那契水平线。AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
本指标根据最近的 NRTR_ZigZag 指标峰值绘制价格通道和斐波那契水平线。
SupportResistTrade
支撑/阻力水平，趋势的方向 - 看涨/看跌。HistorySelectByPosition
一个使用 HistorySelectByPosition (基于HistoryDealGetTicket 使用实例)的实例。