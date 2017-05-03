请观看如何免费下载自动交易
AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag - MetaTrader 5脚本
真实作者: zzuegg
本指标根据最近的 NRTR_extr_ZigZag 指标峰值绘制价格通道和斐波那契水平线。
输入参数
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ //---- 之字转向指标的输入参数 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于计算的之字转向指标时段 input uint iPeriod=10; // 指标周期数 input int iDig=0; // 小数位数 //---- 指标显示设置 input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag"; // 指标标签的名称 input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrDodgerBlue; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrDarkViolet; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrDeepPink; input uint TrendSize=5;
本指标需要编译好的 NRTR_extr_ZigZag.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17566
