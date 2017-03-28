CodeBaseSeções
AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Autor real: zzuegg

O indicador plota o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos picos do NRTR_extr_ZigZag.


Parâmetros de entrada

//+------------------------------------------------+
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+
//---- Parâmetros de entrada do ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Timeframe do ZigZag para cálculo do indicador
input uint iPeriod=10;                                 // Período do indicador
input int iDig=0;                                      // Dígitos
//---- configurações da exibição visual do indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag";  // Nome para as etiquetas do indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDeepPink;
input uint TrendSize=5;

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pre-compilado do indicador NRTR_extr_ZigZag.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17566

O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do NRTR_ZigZag.

