AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag - indicador para MetaTrader 5
Autor real: zzuegg
O indicador plota o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos picos do NRTR_extr_ZigZag.
Parâmetros de entrada
//+------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador |
//+------------------------------------------------+
//---- Parâmetros de entrada do ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe do ZigZag para cálculo do indicador
input uint iPeriod=10; // Período do indicador
input int iDig=0; // Dígitos
//---- configurações da exibição visual do indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag"; // Nome para as etiquetas do indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDeepPink;
input uint TrendSize=5;
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pre-compilado do indicador NRTR_extr_ZigZag.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17566
