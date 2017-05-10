実際の著者：zzuegg

この指標は最新のNRTR_extr_ZigZagのピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。





入力パラメータ

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint iPeriod= 10 ; input int iDig= 0 ; input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag" ; input bool ShowFib= true ; input color FibColor= clrDodgerBlue ; input uint FibSize= 1 ; input bool ShowFibFan= true ; input color FibFanColor= clrDarkViolet ; input uint FibFanSize= 1 ; input bool ShowTrend= true ; input color TrendColor= clrDeepPink ; input uint TrendSize= 5 ;

この指標にはコンパイルされたNRTR_extr_ZigZag.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1 AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag指標