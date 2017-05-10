コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1141
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：zzuegg

この指標は最新のNRTR_extr_ZigZagのピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。


入力パラメータ

//+------------------------------------------------+
//|  指標の入力パラメータ                             |
//+------------------------------------------------+
//---- ジグザグの入力パラメータ
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // ジグザグ指標計算の時間枠
input uint iPeriod=10;                                 // 指標期間
input int iDig=0;                                      // 桁
//---- 指標表示の設定
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag";  // 指標ラベルの名前
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDeepPink;
input uint TrendSize=5;

この指標にはコンパイルされたNRTR_extr_ZigZag.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1　AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag指標

図1　AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17566

AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag

この指標は最新のNRTR_ZigZagのピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

MoneyRain MoneyRain

このエキスパートアドバイザーは、負け取引に続く各勝ち取引でロットサイズを増やします。マーチンゲール

MomentumCandleKeltner MomentumCandleKeltner

MomentumCandleオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして構築されたケルトナーチャンネルです。

SupportResistTrade SupportResistTrade

支持と抵抗のレベルと動向の方向（強気/弱気）