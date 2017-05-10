無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：zzuegg
この指標は最新のNRTR_extr_ZigZagのピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。
入力パラメータ
//+------------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ //---- ジグザグの入力パラメータ input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // ジグザグ指標計算の時間枠 input uint iPeriod=10; // 指標期間 input int iDig=0; // 桁 //---- 指標表示の設定 input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag"; // 指標ラベルの名前 input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrDodgerBlue; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrDarkViolet; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrDeepPink; input uint TrendSize=5;
この指標にはコンパイルされたNRTR_extr_ZigZag.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
図1 AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17566
