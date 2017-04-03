und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der echte Autor: zzuegg
Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_extr_ZigZag.
Eingangsparameter
//+------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ //---- Eingabeparameter des Zickzackes input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Die Timeframe des Zickzackes für die Berechnung des Indikators input uint iPeriod=10; // Die Indikator-Periode input int iDig=0; // Der Rang //---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag"; // Die Namen für Markierungen des Indikators input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrDodgerBlue; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrDarkViolet; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrDeepPink; input uint TrendSize=5;
Für die Arbeit des Indikators muss der kompilierte Indikator NRTR_extr_ZigZag.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17566
