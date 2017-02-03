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NRTR_extr_ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Ramdass
Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR_extr.
Рис.1. Индикатор NRTR_extr_ZigZag
NRTR_ZigZag
Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR.MA2CCI
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