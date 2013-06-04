CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ang_AZad_Css - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2919
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

ANG3110@latchess.com

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.04.2008.

Рис.1 Индикатор ang_AZad_Css

Рис.1 Индикатор ang_AZad_Css

Веер RSI Веер RSI

Веер индикаторов RSI, период которых задается по одной из четырех прогрессий

SR_TLB SR_TLB

Интерпретация Stieve Nisson 'Three Line Break' стратегии

Веер Stochastic Веер Stochastic

Веер индикаторов Stochastic, период которых задается по одному из четырех типов прогрессий

Tro_Range Tro_Range

Простейший измеритель волатильности, который отображает в отдельном подокне размеры свечей