Реальный автор:

ANG3110@latchess.com

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.04.2008.

Рис.1 Индикатор ang_AZad_Css