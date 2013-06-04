Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ang_AZad_Css - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2919
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
ANG3110@latchess.com
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.04.2008.
Рис.1 Индикатор ang_AZad_Css
Веер RSI
Веер индикаторов RSI, период которых задается по одной из четырех прогрессийSR_TLB
Интерпретация Stieve Nisson 'Three Line Break' стратегии
Веер Stochastic
Веер индикаторов Stochastic, период которых задается по одному из четырех типов прогрессийTro_Range
Простейший измеритель волатильности, который отображает в отдельном подокне размеры свечей