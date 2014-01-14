CodeBaseSeções
Indicadores

ang_AZad_Css - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

ANG3110@latchess.com

O indicador de tendência desenhada na forma de nuvem colorida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.04.2008.

Figura 1. Indicador ang_AZad_Css

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1754

