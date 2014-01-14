Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ang_AZad_Css - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1433
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
ANG3110@latchess.com
O indicador de tendência desenhada na forma de nuvem colorida.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.04.2008.
Figura 1. Indicador ang_AZad_Css
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1754
