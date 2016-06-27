Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ang_AZad_Css - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
ANG3110@latchess.com
Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.04.2008.
Bild 1. Der Indikator ang_AZad_Css
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1754
