Ein Fächer von Stochastik Indikatoren, deren Perioden durch eine von vier Progressionsarten definiert werden

Eine Interpretation der "Three-Line-Break"-Strategie von Stieve Nisson

Ein einfaches Volatilitätsmeter, der die Größe einer Kerze im eigenen Unterfenster anzeigt

Ein Signal-Indikator, der das MACD-Histogramm des in den Eingabeparameter bestimmten Zeitrahmens zeigt