La idea de la revisión del indicador estándar StdDev consiste en mejorar la visibilidad de los momentos del inicio del cambio de indicaciones del indicador de la reducción al crecimiento o disminución.



Las indicaciones se debe interpretar de la siguiente manera.



El momento cuando el color de la línea cambia del rojo al verde indica en el inicio del movimiento de la tendencia.



Cuando la línea cambia su color del verde al rojo o amarillo, eso indica en el amortiguamiento del movimiento tendencial.



Se suele usar este indicador en combinación con el indicador Bollinger Bands. Si el precio toca la línea superior del indicador Bollinger Bands o se encuentra cerca de ella, y en este momento Modified Standard Deviation cambia el color del rojo al verde, eso puede interpretarse como el inicio del movimiento alcista de la tendencia. En casos si el precio se encuentra cerca de la línea inferior del Bollinger Bands y Modified Standard Deviation empieza a crecer, eso indica en el inicio de la tendencia bajista.