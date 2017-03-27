Order Escort

En muchas ocasiones, cuando se abre una posición, el Stop Loss y Take Profir estáticos son insuficientes, porque no se sabe de antemano cuánto tiempo va a durar la tendencia, pero la dirección de la tendencia y el carácter del cambio del precio se saben. El Trailing Stop habitual no siempre es conveniente, ya que no considera el carácter del futuro cambio del precio.

Si se espera el crecimiento lineal del precio, hace falta el seguimiento de la posición a lo largo de un determinado canal del precio limitado con dos líneas rectas. Es necesario seguir la posición tanto tiempo, cuanto va a existir la tendencia. En cuanto el precio salga fuera de los límites del canal, es necesario cerrarla porque la tendencia existente ha terminado. El EA mueve el Stop Loss y Take Profit en cada nueva barra a lo largo de la línea de la tendencia que se dibuja con una cierta inclinación. En este caso, en cada barra nueva, las órdenes Stop van a colocarse en los bordes del canal.

Para poder determinar la línea de la tendencia y su ángulo de inclinación, es necesario establecer el objetivo usando dos coordenadas: el desplazamiento respecto a la coordenada actual, establecido en número de las barras, y el cambio del precio respecto al precio actual, en pips. Entonces, el EA determina la línea de la tendencia como una línea recta que pasa a través del objetivo y la coordenada actual, busca los bordes del canal y empieza a seguir la posición.

En algunas ocasiones, se espera un crecimiento exponencial brusco de los precios. En este caso, hay que seleccionar la curva correspondiente del seguimiento y fijar el objetivo. El EA determinará la curva del seguimiento que también empieza en la coordenada actual y que pasa a través del objetivo. Después de eso, el Stop Loss y Take Profit se desplazan a lo largo de una exponente particular. En este caso, al principio las órdenes Stop se desplazan relativamente despacio, pero según vayan acercándose al objetivo y más allá, luego la velocidad de su desplazamiento sube.

Cuando se espera el crecimiento del precio con saturación, es mejor usar la curva tipo y=xˆ1/2 (función de potencia) como la curva del seguimiento. Es más, se puede utilizar cualquier curva tipo y=xˆn, y el exponente puede ser más o menos del uno, además pudiendo ser negativo. El modo de creación de la curva de seguimiento es el mismo. Como resultado, para la curva y=xˆ1/2, primero el Stop Loss y Take Profit se desplazan rápido, y según vayan acercándose al objetivo, su velocidad de desplazamiento se disminuye.

Además, el EA contiene la opción del cierre de la posición dentro de una cantidad n de las barras.

Quiero fijar su atención en el hecho de que el EA en sí mismo no abre las posiciones, no coloca el Stop Loss y Take Profit, sólo sigue la apertura de la posición, desplazando las órdenes Stop colocadas anteriormente.

Parámetros