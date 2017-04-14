無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Modified Standard Deviation.mq5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
標準的なStdDev指標を修正するのは指標の値が増減に変化する瞬間の可視性を向上させるためです。
値は次のように解釈できます。
- 線が赤から緑に変化する瞬間がトレンドの動きの始まりです。
- トレンドの動きは弱まっていくと線は緑色から赤色に変わります。
この指標は、従来、ボリンジャーバンドと一緒に使用されていました。価格が上のボリンジャーバンドに接近しているかそれに近い場合には指標の色が赤から緑に変わるので、上昇トレンドの始まりと解釈することができます。価格が下のボリンジャーバンドの近くにあって指標が上昇し始めると、下降動向の始まりが示されます。<
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17538
MFICandleKeltner
MFIオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして描かれたケルトナーチャンネルExp_WeightOscillator_Direct
この取引システムは、WeightOscillator加重オシレータの方向変更に基づいています。
Order Escort
このエキスパートアドバイザーは、決済逆指値と決済指値を移動することによって、所与の曲線に沿ったポジション追跡の問題を解決します。MFI_price_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMFI_price指標です。