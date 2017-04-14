標準的なStdDev指標を修正するのは指標の値が増減に変化する瞬間の可視性を向上させるためです。



値は次のように解釈できます。



線が赤から緑に変化する瞬間がトレンドの動きの始まりです。



トレンドの動きは弱まっていくと線は緑色から赤色に変わります。



この指標は、従来、ボリンジャーバンドと一緒に使用されていました。価格が上のボリンジャーバンドに接近しているかそれに近い場合には指標の色が赤から緑に変わるので、上昇トレンドの始まりと解釈することができます。価格が下のボリンジャーバンドの近くにあって指標が上昇し始めると、下降動向の始まりが示されます。<