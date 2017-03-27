Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MFI_price_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador MFI_price permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador MFI_price.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador MFI_price_HTF
