Indicadores

MFI_price_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
886
Ranking:
(19)
Publicado:
MFI_price.mq5 (17.74 KB) ver
MFI_price_HTF.mq5 (19.35 KB) ver
Descargar ZIP
MQL5 Freelance

El indicador MFI_price permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador MFI_price.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador MFI_price_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17541

