Идея доработки стандартного индикатора StdDev заключается в улучшении наглядности моментов начала изменения показаний индикатора с уменьшения на рост или ослабление.



Интерпретировать показания необходимо следующим образом.



Момент изменения цвета линии с красного на зеленый, свидетельствует о начале трендового движения.



В случае изменения цвета линии с зеленого на красный или желтый - свидетельство затухания трендового движения.



Принято использовать индикатор совместно с индикатором Bollinger Bands. Если цена касается или находится вблизи верхней линии индикатора Bollinger Bands и в этот момент Modified Standard Deviation меняет цвет с красного на зеленый, свидетельствует о начале повышательного трендового движения. В случае, если цена находится около нижней линии Bollinger Bands и Modified Standard Deviation начинает расти, это говорит о начале понижательной тенденции.