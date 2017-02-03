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Индикаторы

Modified Standard Deviation.mq5 - индикатор для MetaTrader 5

Gennadiy Stanilevych
Gennadiy Stanilevych

Gennadiy Stanilevych

4.7 (75)
Разработки в области стратегии "Торговый Хаос" по технологии обработки большого объема данных с целью получения торговых сигналов и автоматизации выставления ордеров по ним.
19 продуктов 3 кода 23 темы 412 комментариев
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(22)
Опубликован:
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Идея доработки стандартного индикатора StdDev заключается в улучшении наглядности моментов начала изменения показаний индикатора с уменьшения на рост или ослабление.

Интерпретировать показания необходимо следующим образом.

  • Момент изменения цвета линии с красного на зеленый, свидетельствует о начале трендового движения.
  • В случае изменения цвета линии с зеленого на красный или желтый - свидетельство затухания трендового движения.

Принято использовать индикатор совместно с индикатором Bollinger Bands. Если цена касается или находится вблизи верхней линии индикатора Bollinger Bands и в этот момент Modified Standard Deviation меняет цвет с красного на зеленый, свидетельствует о начале повышательного трендового движения. В случае, если цена находится около нижней линии  Bollinger Bands и  Modified Standard Deviation начинает расти, это говорит о начале понижательной тенденции.

Modified Standard Deviation


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