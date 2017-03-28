und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die Idee, den normalen Indikator StdDev zu überarbeiten ist, die die optische Erkennbarkeit der Veränderungen zu erhöhen.
Die Werte können wie folgt interpretiert werden.
- Dann, wenn die Farbe der Linie von rot nach grün wechselt, indiziert das den Beginn eines Trends.
- Schlägt die Farbe von grün um nach rot, schwächelt der Trend.
Der Indikator wird traditionell mit den Bollinger Bändern verwendet. Wenn die Preise nahe zum oberen Bollinger Band steigen oder es berühren und die Farbe des Modified Standard Deviation von rot nach grün wechselt, kann das als der Beginn eines Aufwärtstrends betrachtet werden. Wenn die Preise nahe zum unterem Bollinger Band fallen oder es berühren und der Modified Standard Deviation zu steigen beginnt, kann das als der Beginn eines Abwärtstrends betrachtet werden.
