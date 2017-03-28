Participe de nossa página de fãs
Modified Standard Deviation.mq5 - indicador para MetaTrader 5
- 1783
-
A ideia de modificar o indicador padrão StdDev é melhorar a visibilidade dos pontos onde inicia a alteração das leituras do indicador - de redução para crescimento ou enfraquecimento.
Você deve interpretar da seguinte maneira.
- Se a cor da linha mudar de vermelho para verde, será o início do movimento de tendência.
- Se a cor da linha mudar de verde para vermelha ou amarela, haverá uma redução gradual do movimento tendência.
É comum usar o indicador em conjunto com o indicador Bollinger Bands. Se o preço atingir ou ficar perto da linha superior do indicador Bollinger Bands e, neste momento, o Modified Standard Deviation mudar de vermelho para verde, será o início de um movimento de tendência ascendente. Se o preço estiver perto da linha inferior Bollinger Bands e Modified Standard Deviation começar a crescer, haverá uma tendência descendente.
