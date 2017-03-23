修改标准 StdDev 指标的想法是当指标值变化增长或下降时刻提高可见性。



这些值可以解释如下。



线条颜色从红色变为绿色的时刻表示趋势走势的开始。



当线条颜色从绿色变为红色时, 趋势走势正在减弱。



指标传统上与布林带一起使用。如果价格触及布林带上边界或接近它, 改编标准偏差的颜色从红色变为绿色, 则可以将其解释为上升趋势走势的开始。如果价格接近布林带底部, 而改编标准偏差开始增长, 则表示下降趋势开始。