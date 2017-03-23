代码库部分
指标

改编的标准偏差 - MetaTrader 5脚本

Gennadiy Stanilevych
1963
(22)
修改标准 StdDev 指标的想法是当指标值变化增长或下降时刻提高可见性。

这些值可以解释如下。

  • 线条颜色从红色变为绿色的时刻表示趋势走势的开始。
  • 当线条颜色从绿色变为红色时, 趋势走势正在减弱。

指标传统上与布林带一起使用。如果价格触及布林带上边界或接近它, 改编标准偏差的颜色从红色变为绿色, 则可以将其解释为上升趋势走势的开始。如果价格接近布林带底部, 而改编标准偏差开始增长, 则表示下降趋势开始。

改编的标准偏差


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17538

