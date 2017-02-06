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MFICandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5
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Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора MFI в свечном виде.
Рис.1. Индикатор MFICandleKeltner
Eugene
Анализ OHLC на барах №№ 0, 1, 2, 3.MacdPatternTraderAll0.01
OnTradeTransaction
MFI_price_HTF
Индикатор MFI_price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRTR_ZigZag_HTF
Индикатор NRTR_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.