CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MFICandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2642
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора MFI в свечном виде.

Рис.1. Индикатор MFICandleKeltner

Рис.1. Индикатор MFICandleKeltner

Eugene Eugene

Анализ OHLC на барах №№ 0, 1, 2, 3.

MacdPatternTraderAll0.01 MacdPatternTraderAll0.01

OnTradeTransaction

MFI_price_HTF MFI_price_HTF

Индикатор MFI_price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

NRTR_ZigZag_HTF NRTR_ZigZag_HTF

Индикатор NRTR_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.