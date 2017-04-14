無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MFICandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1161
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MFIオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして描かれたケルトナーチャンネル
図1 MFICandleKeltner指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17530
Exp_WeightOscillator_Direct
この取引システムは、WeightOscillator加重オシレータの方向変更に基づいています。過去24時間の最高と最低EA
過去24時間のバーの高値と安値を受け取った例です。
Modified Standard Deviation.mq5
これは標準的なStdDev指標で、その値に応じて線の色を変更する追加機能があります。線は、値が増加すると緑、 減少すると赤で塗られます。 値がしばらく変わらない場合は、線は黄色のままです。Order Escort
このエキスパートアドバイザーは、決済逆指値と決済指値を移動することによって、所与の曲線に沿ったポジション追跡の問題を解決します。