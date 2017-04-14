この取引システムは、WeightOscillator加重オシレータの方向変更に基づいています。

これは標準的なStdDev指標で、その値に応じて線の色を変更する追加機能があります。線は、値が増加すると緑、 減少すると赤で塗られます。 値がしばらく変わらない場合は、線は黄色のままです。

このエキスパートアドバイザーは、決済逆指値と決済指値を移動することによって、所与の曲線に沿ったポジション追跡の問題を解決します。