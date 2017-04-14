コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MFICandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1161
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

MFIオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして描かれたケルトナーチャンネル

図1　MFICandleKeltner指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17530

