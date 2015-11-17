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MFICandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MFI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MFI соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор MFICandle
WPRCandle
Индикатор WPR (Williams’ Percent Range) в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом WPR соответствующих ценовых таймсерий.WPR3
Три однопериодных осциллятора WPR (Williams’ Percent Range), построенных по Close, High и Low в одном окне.
FP_HTF
Индикатор FP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_Range_Channel
Канал, образованный двумя средними, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.