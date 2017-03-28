Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MFICandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5
Der Keltnerkanal relativ zum Durchschnitt des Oszillators MFI, realisiert als Folge von Kerzen.
Fig1. Der MFICandleKeltner Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17530
