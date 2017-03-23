请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在不同图表上以相同品种和相同时间帧运行同一个 EA 运行并不重要。
函数库提供 8 种模式来平移基本魔幻数字
- SHIFT_ZERO - 在这种模式下, 智能交易系统中仅使用 1 个魔幻 (100％ 保证不会匹配其它魔幻数字)
- SHIFT_TWO - 4 魔幻数字
- SHIFT_THREE - 8 魔幻数字
- SHIFT_FOUR - 16 魔幻数字
- SHIFT_SIX - 64 魔幻数字
- SHIFT_EIGHT - 256 魔幻数字
- SHIFT_TEN - 1024 魔幻数字
- SHIFT_SIXT - 65536 魔幻数字
移位越大, 在终端中找到匹配魔幻数字的概率就越大。
函数库包括一个内置函数 IsMyMagic, 它将这个魔幻数字与 EA 的魔幻数字进行比较, 使用 EA 魔幻范围内的魔幻数字。
重要！如果您使用上述参数 (例如 SHIFT_THREE) 接收一个魔幻数字, 则只有 thos 参数必须传递给比较函数！
重要！一旦您关闭图表, Magic 无法恢复！
可以在 Test_AutoMagic.mq5 智能交易系统中查看函数库的示例
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17523
IBS_RSI_CCI_v4_HTF
指标 IBS_RSI_CCI_v4 在输入参数中有时间帧选项。NRTR_extr_ZigZag
使用 NRTR_extr 算法绘制之字折线指标。
Exp_IBS_RSI_CCI_v4
交易系统采 IBS_RSI_CCI_v4 指标EA 最后 24 小时的最高价和最低价
在过去 24 小时内收到的柱线高低价格的例子。