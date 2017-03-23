代码库部分
AutoMagic - MetaTrader 5程序库

在不同图表上以相同品种和相同时间帧运行同一个 EA 运行并不重要。

函数库提供 8 种模式来平移基本魔幻数字

  • SHIFT_ZERO - 在这种模式下, 智能交易系统中仅使用 1 个魔幻 (100％ 保证不会匹配其它魔幻数字)
  • SHIFT_TWO - 4 魔幻数字
  • SHIFT_THREE - 8 魔幻数字
  • SHIFT_FOUR - 16 魔幻数字
  • SHIFT_SIX - 64 魔幻数字
  • SHIFT_EIGHT - 256 魔幻数字
  • SHIFT_TEN - 1024 魔幻数字
  • SHIFT_SIXT - 65536 魔幻数字

移位越大, 在终端中找到匹配魔幻数字的概率就越大。

函数库包括一个内置函数 IsMyMagic, 它将这个魔幻数字与 EA 的魔幻数字进行比较, 使用 EA 魔幻范围内的魔幻数字。

重要！如果您使用上述参数 (例如 SHIFT_THREE) 接收一个魔幻数字, 则只有 thos 参数必须传递给比较函数！

重要！一旦您关闭图表, Magic 无法恢复！

可以在 Test_AutoMagic.mq5 智能交易系统中查看函数库的示例

AutoMagic

