同じEAが異なる銘柄で同じ時間枠で違うチャートで実行されていることは問題ではありません
ライブラリには基本的なマジックナンバーをシフトする8つのモードがあります。
- SHIFT_ZERO - このモードでは各エキスパートアドバイザーで1つのマジックナンバーのみが使われます（他のマジックナンバーと一致しないことを完全に保証します）
- SHIFT_TWO - 4マジックナンバー
- SHIFT_THREE - 8マジックナンバー
- SHIFT_FOUR - 16マジックナンバー
- SHIFT_SIX - 64マジックナンバー
- SHIFT_EIGHT - 256マジックナンバー
- SHIFT_TEN - 1024マジックナンバー
- SHIFT_SIXT - 65536マジックナンバー
シフトが大きければ大きいほど、ターミナルに一致するマジックナンバーが存在する確率が高くなります。
このライブラリにはIsMyMagic関数が組み込まれています。IsMyMagicはEAのマジック範囲のマジックナンバーを使って、このマジックナンバーとEAのマジックナンバーを比較します。
重要事項上記のパラメータのいずれか（例えばSHIFT_THREE）を持つマジックナンバーが受け取られた場合、このパラメータのみを比較関数に渡す必要があります。
重要事項マジックは、チャートが一度閉じられると失われます。
ライブラリの例はTest_AutoMagic.mq5エキスパートアドバイザーでレビューできます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17523
