同じEAが異なる銘柄で同じ時間枠で違うチャートで実行されていることは問題ではありません

ライブラリには基本的なマジックナンバーをシフトする8つのモードがあります。

SHIFT_ZERO - このモードでは各エキスパートアドバイザーで1つのマジックナンバーのみが使われます（他のマジックナンバーと一致しないことを完全に保証します）

SHIFT_TWO - 4マジックナンバー

SHIFT_THREE - 8マジックナンバー

SHIFT_FOUR - 16マジックナンバー

SHIFT_SIX - 64マジックナンバー

SHIFT_EIGHT - 256マジックナンバー

SHIFT_TEN - 1024マジックナンバー

SHIFT_SIXT - 65536マジックナンバー

シフトが大きければ大きいほど、ターミナルに一致するマジックナンバーが存在する確率が高くなります。

このライブラリにはIsMyMagic関数が組み込まれています。IsMyMagicはEAのマジック範囲のマジックナンバーを使って、このマジックナンバーとEAのマジックナンバーを比較します。

重要事項上記のパラメータのいずれか（例えばSHIFT_THREE）を持つマジックナンバーが受け取られた場合、このパラメータのみを比較関数に渡す必要があります。 重要事項マジックは、チャートが一度閉じられると失われます。

ライブラリの例はTest_AutoMagic.mq5エキスパートアドバイザーでレビューできます。