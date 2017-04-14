コードベースセクション
ライブラリ

AutoMagic - MetaTrader 5のためのライブラリ

prostotrader
\MQL5\Include\
AutoMagic.mqh (4.4 KB) ビュー
Test_AutoMagic.mq5 (4.14 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
同じEAが異なる銘柄で同じ時間枠で違うチャートで実行されていることは問題ではありません

ライブラリには基本的なマジックナンバーをシフトする8つのモードがあります。

  • SHIFT_ZERO - このモードでは各エキスパートアドバイザーで1つのマジックナンバーのみが使われます（他のマジックナンバーと一致しないことを完全に保証します）
  • SHIFT_TWO - 4マジックナンバー
  • SHIFT_THREE - 8マジックナンバー
  • SHIFT_FOUR - 16マジックナンバー
  • SHIFT_SIX - 64マジックナンバー
  • SHIFT_EIGHT - 256マジックナンバー
  • SHIFT_TEN - 1024マジックナンバー
  • SHIFT_SIXT - 65536マジックナンバー

シフトが大きければ大きいほど、ターミナルに一致するマジックナンバーが存在する確率が高くなります。

このライブラリにはIsMyMagic関数が組み込まれています。IsMyMagicはEAのマジック範囲のマジックナンバーを使って、このマジックナンバーとEAのマジックナンバーを比較します。

重要事項上記のパラメータのいずれか（例えばSHIFT_THREE）を持つマジックナンバーが受け取られた場合、このパラメータのみを比較関数に渡す必要があります。

重要事項マジックは、チャートが一度閉じられると失われます。

ライブラリの例はTest_AutoMagic.mq5エキスパートアドバイザーでレビューできます。

AutoMagic

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17523

