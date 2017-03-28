Es ist egal, wenn derselbe EA mehrfach auf demselben Symbol und Zeitrahmen und unterschiedlichen Charts läuft.

Die Bibliothek bietet 8 verschiedene Modi für die Berechnung aus der Basis-Magicnummer:

SHIFT_ZERO - in diesem Modus verwendet der Expert Advisor nur eine 1 Magicnummer (100% Garantie, dass sie mit keiner anderen Magicnummer übereinstimmt)

SHIFT_TWO - 4 Magicnummern

SHIFT_THREE - 8 Magicnummern

SHIFT_FOUR - 16 Magicnummern

SHIFT_SIX - 64 Magicnummern

SHIFT_EIGHT - 256 Magicnummern

SHIFT_TEN - 1024 Magicnummern

SHIFT_SIXT - 65536 Magicnummern

Je größer die SHIFT-Zahl, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eine übereinstimmende Magicnummer im Terminal zu finden.

Die Bibliothek verfügt über die integrierte Funktion IsMyMagic, die diese Magicnummern mit der des EAs vergleicht, unter Verwendung des Bereiches der Magicnummern dieses EAs.

WICHTIG! Wenn Sie eine Magicnummer mit einer der obigen Parameter (z.B. SHIFT_THREE) erhalten, dürfen nur diese Parameter der Vergleichsfunktion übergeben werden! WICHTIG! Wenn Sie den Chart schließen, kann die Magicnummer nicht mehr rekonstruiert werden!

Der Expert Advisor Test_AutoMagic.mq5 ist eine Anwendungsbeispiel