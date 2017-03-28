und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AutoMagic - Bibliothek für den MetaTrader 5
- 954
Es ist egal, wenn derselbe EA mehrfach auf demselben Symbol und Zeitrahmen und unterschiedlichen Charts läuft.
Die Bibliothek bietet 8 verschiedene Modi für die Berechnung aus der Basis-Magicnummer:
- SHIFT_ZERO - in diesem Modus verwendet der Expert Advisor nur eine 1 Magicnummer (100% Garantie, dass sie mit keiner anderen Magicnummer übereinstimmt)
- SHIFT_TWO - 4 Magicnummern
- SHIFT_THREE - 8 Magicnummern
- SHIFT_FOUR - 16 Magicnummern
- SHIFT_SIX - 64 Magicnummern
- SHIFT_EIGHT - 256 Magicnummern
- SHIFT_TEN - 1024 Magicnummern
- SHIFT_SIXT - 65536 Magicnummern
Je größer die SHIFT-Zahl, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eine übereinstimmende Magicnummer im Terminal zu finden.
Die Bibliothek verfügt über die integrierte Funktion IsMyMagic, die diese Magicnummern mit der des EAs vergleicht, unter Verwendung des Bereiches der Magicnummern dieses EAs.
WICHTIG! Wenn Sie eine Magicnummer mit einer der obigen Parameter (z.B. SHIFT_THREE) erhalten, dürfen nur diese Parameter der Vergleichsfunktion übergeben werden!
WICHTIG! Wenn Sie den Chart schließen, kann die Magicnummer nicht mehr rekonstruiert werden!
Der Expert Advisor Test_AutoMagic.mq5 ist eine Anwendungsbeispiel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17523
