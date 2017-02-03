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AutoMagic - библиотека для MetaTrader 5
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Не имеет никакого значения, что один и тот же советник может находиться на одном и том же символе и одном и том же таймфрейме на разных чартах (графиках).
Библиотека имеет 8 режимов сдвига базового magic(а)
- SHIFT_ZERO - режим, когда используется только 1 magic в советнике (100% гарантии несовпадения с другими magic(ми) )
- SHIFT_TWO - 4 magic(а)
- SHIFT_THREE - 8 magic(ов)
- SHIFT_FOUR - 16 magic(ов)
- SHIFT_SIX - 64 magic(а)
- SHIFT_EIGHT - 256 magic(ов)
- SHIFT_TEN - 1024 magic(а)
- SHIFT_SIXT - 65536 magic(ов)
Чем больше сдвиг, тем больше вероятность совпадения magic(ов) в терминале.
Библиотека имеет встроенную функцию сравнения magic(ов) IsMyMagic, которая сравнивает данный magic c magic(ом) советника, включая magic(и) из диапазона магиков советника.
ВАЖНО! Если Вы получили magic с одним из перечисленных выше параметров (н-р SHIFT_THREE), то и в функцию сравнения должен передаваться только этот параметр!
ВАЖНО! При закрытии чарта восстановить Magic будет невозможно!
Пример работы библиотеки можно посмотреть в советнике Test_AutoMagic.mq5
Пример получения максимальных и минимальных цен баров за последние 24 часа.Order Escort
Советник решает задачу сопровождения позиции вдоль заданной кривой, перемещая установленные стоп-лосс и тейк-профит.
OnTradeTransactionEugene
Анализ OHLC на барах №№ 0, 1, 2, 3.