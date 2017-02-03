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AutoMagic - библиотека для MetaTrader 5

prostotrader
prostotrader

prostotrader

5 кодов 152 темы 5838 комментариев
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Просмотров:
2279
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Опубликован:
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Не имеет никакого значения, что один и тот же советник может находиться на одном и том же символе и одном и том же таймфрейме на разных чартах (графиках).

Библиотека имеет 8 режимов сдвига базового magic(а)

  • SHIFT_ZERO - режим, когда используется только 1 magic в советнике (100% гарантии несовпадения с другими magic(ми) )
  • SHIFT_TWO - 4 magic(а)
  • SHIFT_THREE - 8 magic(ов)
  • SHIFT_FOUR - 16 magic(ов)
  • SHIFT_SIX - 64 magic(а)
  • SHIFT_EIGHT - 256 magic(ов)
  • SHIFT_TEN - 1024 magic(а)
  • SHIFT_SIXT - 65536 magic(ов)

Чем больше сдвиг, тем больше вероятность совпадения magic(ов) в терминале.

Библиотека имеет встроенную функцию сравнения magic(ов) IsMyMagic, которая сравнивает данный magic c magic(ом) советника, включая magic(и) из диапазона магиков советника.

ВАЖНО! Если Вы получили magic с одним из перечисленных выше параметров (н-р SHIFT_THREE), то и в функцию сравнения должен передаваться только этот параметр!

ВАЖНО! При закрытии чарта восстановить Magic будет невозможно!

Пример работы библиотеки можно посмотреть в советнике Test_AutoMagic.mq5

AutoMagic

EA High and Low last 24 hours EA High and Low last 24 hours

Пример получения максимальных и минимальных цен баров за последние 24 часа.

Order Escort Order Escort

Советник решает задачу сопровождения позиции вдоль заданной кривой, перемещая установленные стоп-лосс и тейк-профит.

MacdPatternTraderAll0.01 MacdPatternTraderAll0.01

OnTradeTransaction

Eugene Eugene

Анализ OHLC на барах №№ 0, 1, 2, 3.