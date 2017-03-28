Der IBS_RSI_CCI_v4 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der IBS_RSI_CCI_v4_HTF benötigt die kompilierten Indikatordatei IBS_RSI_CCI_v4.mq5 für sein Funktionieren. Kopieren sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach dem Kompilieren beinhaltet der Indikator IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 den Indikator IBS_RSI_CCI_v4.ex5 als Quelle, und er muss deshalb nicht nicht im Verzeichnis des Terminals liegen, damit er funktioniert! Dazu wurde der benötigte Code so ergänzt, dass er IBS_RSI_CCI_v4 in die ausführbare Datei integriert wird.

Des Indikators ausführbare Datei wurde zum Laden als "resource" im globalen Teil eingetragen:



#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

In OnInit() wurde der Pfad geändert, um den Indikator als Ressource zu verwenden:



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4" ,IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

Daher kann die kompilierte, ausführbare Datei des Indikators in anderen Terminals allein verwendet werden, ohne den Originalindikator.

Fig1. Der Indikator the IBS_RSI_CCI_v4_HTF