IBS_RSI_CCI_v4_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der IBS_RSI_CCI_v4 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Zeitrahmen
Der IBS_RSI_CCI_v4_HTF benötigt die kompilierten Indikatordatei IBS_RSI_CCI_v4.mq5 für sein Funktionieren. Kopieren sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Nach dem Kompilieren beinhaltet der Indikator IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 den Indikator IBS_RSI_CCI_v4.ex5 als Quelle, und er muss deshalb nicht nicht im Verzeichnis des Terminals liegen, damit er funktioniert! Dazu wurde der benötigte Code so ergänzt, dass er IBS_RSI_CCI_v4 in die ausführbare Datei integriert wird.
Des Indikators ausführbare Datei wurde zum Laden als "resource" im globalen Teil eingetragen:
#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5
In OnInit() wurde der Pfad geändert, um den Indikator als Ressource zu verwenden:
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);
Daher kann die kompilierte, ausführbare Datei des Indikators in anderen Terminals allein verwendet werden, ohne den Originalindikator.
Fig1. Der Indikator the IBS_RSI_CCI_v4_HTF
