Indikatoren

IBS_RSI_CCI_v4_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
IBS_RSI_CCI_v4.mq5 (18.33 KB) ansehen
IBS_RSI_CCI_v4_HTF.mq5 (21.75 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
Der IBS_RSI_CCI_v4 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Zeitrahmen

Der IBS_RSI_CCI_v4_HTF benötigt die kompilierten Indikatordatei IBS_RSI_CCI_v4.mq5 für sein Funktionieren. Kopieren sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach dem Kompilieren beinhaltet der Indikator IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 den Indikator IBS_RSI_CCI_v4.ex5 als Quelle, und er muss deshalb nicht nicht im Verzeichnis des Terminals liegen, damit er funktioniert! Dazu wurde der benötigte Code so ergänzt, dass er IBS_RSI_CCI_v4 in die ausführbare Datei integriert wird.

Des Indikators ausführbare Datei wurde zum Laden als "resource" im globalen Teil eingetragen:

//---- Laden des Indikators als resource
#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

In OnInit() wurde der Pfad geändert, um den Indikator als Ressource zu verwenden:

//---- Anforderung des Handles des IBS_RSI_CCI_v4 Indikators
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

Daher kann die kompilierte, ausführbare Datei des Indikators in anderen Terminals allein verwendet werden, ohne den Originalindikator.

Fig1. Der Indikator the IBS_RSI_CCI_v4_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17517

NRTR_extr_ZigZag NRTR_extr_ZigZag

Der Indikator ZigZag auf Basis des Algorithmus von NRTR_extr.

NRTR_ZigZag NRTR_ZigZag

Der Indikator ZigZag auf Basis des Algorithmus von NRTR.

AutoMagic AutoMagic

Diese Bibliothek weist automatisch einem Expert Advisor sein 'Magicnummer' auf jedem Symbol und für jeden Zeitrahmen zu. Es sind bis zu 65535 Magicnummern möglich für ein und denselben Expert Advisor.

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 Exp_IBS_RSI_CCI_v4

Ein Handelssystem, das den IBS_RSI_CCI_v4 Indikator verwendet.