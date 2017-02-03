Индикатор IBS_RSI_CCI_v4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора IBS_RSI_CCI_v4_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора IBS_RSI_CCI_v4.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 содержит индикатор IBS_RSI_CCI_v4.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора IBS_RSI_CCI_v4 в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:



#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору:



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4" ,IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор IBS_RSI_CCI_v4_HTF