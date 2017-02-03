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IBS_RSI_CCI_v4_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор IBS_RSI_CCI_v4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора IBS_RSI_CCI_v4_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора IBS_RSI_CCI_v4.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 содержит индикатор IBS_RSI_CCI_v4.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора IBS_RSI_CCI_v4 в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:
#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору:
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор IBS_RSI_CCI_v4_HTF
Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR_extrNRTR_ZigZag
Индикатор ZigZag, построенный с использованием алгоритма индикатора NRTR.
Торговая система, построенная на изменениях направления взвешенного осциллятора WeightOscillatorExp_IBS_RSI_CCI_v4
Торговая система с использованием индикатора IBS_RSI_CCI_v4