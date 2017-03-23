指标 IBS_RSI_CCI_v4 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

IBS_RSI_CCI_v4_HTF 中继指标需要编译的自定义指标文件 IBS_RSI_CCI_v4.mq5 以便编译。将其放置在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

编译之后, IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 指标文件将 IBS_RSI_CCI_v4.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 不需要编译指标出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到指标代码中, 以便将 IBS_RSI_CCI_v4 指标包含在可执行文件中。

指标可执行文件已作为资源添加到全局范围:



#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源:



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4" ,IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

因此, 已编译的中继指标可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需原始指标。

图例1. IBS_RSI_CCI_v4_HTF 指标