请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Damiani_volatmeter - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1365
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
以彩云形式表示的波动性指标。. 当趋势变弱时，云为灰色，当趋势转强时，云为橘色。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月14日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. Damiani_volatmeter指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1749
XO
此指标不对数据数组进行平均，买卖决定一次成型。Stochastic_HTF
一个可选计算周期的随机震荡指标，选用的周期可以和指标所在图表的周期不同
SR_TLB
Stieve Nisson's '三线突破' 策略的诠释ang_AZad_Css
以彩云形式绘制的趋势指标。