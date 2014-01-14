CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Damiani_volatmeter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1613
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Um termômetro de volatilidade com indicação na forma de uma nuvem colorida. Quando uma tendência é fraca, a nuvem é cinza; quando é forte, a nuvem é laranja.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.04.2008.

Figura 1. Indicador Damiani_volatmeter

Figura 1. Indicador Damiani_volatmeter

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1749

IsNewBar IsNewBar

A classe СIsNewBar permite determinar o momento em que uma nova barra aparece.

TrendTriggerMod TrendTriggerMod

Este indicador exibe a força e a direção da tendência.

i-Fractals-sig i-Fractals-sig

Indicador que fornece sinais de entrada no mercado utilizando fractais.

Forecast Oscillator Forecast Oscillator

Oscilador normalizado que fornece uma linha de sinal e pontos coloridos para realizar negociações.