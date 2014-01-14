Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Damiani_volatmeter - indicador para MetaTrader 5
1613
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Um termômetro de volatilidade com indicação na forma de uma nuvem colorida. Quando uma tendência é fraca, a nuvem é cinza; quando é forte, a nuvem é laranja.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.04.2008.
Figura 1. Indicador Damiani_volatmeter
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1749
